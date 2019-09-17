В Совфеде прокомментировали демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ в Варшаве

СЕГОДНЯ 22:25 2019-09-17T22:26:24+03:00

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Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ. Напомним, 16 сентября в Варшаве состоялось совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ.

Крым на встрече представлял главный редактор местной газеты Мария Волконская. Ее выступление прервал один из членов украинской делегации, который потребовал лишить Волконскую права голоса из-за того, что Крым якобы является частью Украины и выступление представителя республики противоречит принципам ОБСЕ. Когда требование украинцев выполнить отказались, делегация Незалежной покинула совещание.

- К сожалению, украинской делегацией очень часто используются методы шантажа. Тем не менее на такое поведение всё меньше и меньше обращают внимание. Европа устала от постоянных украинских демаршей, потому что из-за этого у европейцев возникают серьёзные проблемы — как с Россией, так и между странами ЕС, - прокомментировал ситуацию RT Владимир Джабаров.

ИСТОЧНИК KP.RU