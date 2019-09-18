Черышев выложил фотографию из раздевалки после победы в Лиге Чемпионов над "Челси"

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-18T13:21:53+03:00

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В матче первого тура Лиги Чемпионов испанская «Валенсия» в гостях обыграла лондонский «Челси» в минимальным счетом (1-0). Автором единственного в матче гола стал забивший на 75-й минуте Родриго.

cheryshev90 Семья Familia

«Семья» - подписал Черышев командное фото из раздевалки и выложил в свой Инстаграм.

Следующая игра «Валенсии» в Лиге Чемпионов пройдет 2 октября на домашнем стадионе, где «летучие мыши» примут амстердамский «Аякс», показавший в минувшем сезоне удивительную игру.

«Челси» же впервые в своей истории проиграли и дебютный матч АПЛ и дебютный матч в Лиге Чемпионов.

Френк Лэмпард стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. Предыдущие 10 тренеров победили в лигочемпионском дебюте, а Джанлука Виалли в 1999 году сыграл вничью с «Миланом».

После 1-го тура ЛЧ «Челси» с 0 очков занимает третье место в группе Н. В активе «Валенсии» 3 очка и второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU