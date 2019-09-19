В Федерации автовладельцев рассказали, как подготовить машину к зиме

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-19T12:19:55+03:00

Автовладельцам уже нужно начинать задумываться о подготовке к зиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Федерации автомобилистов России дали совет автомобилистов, как подготовить машину к зиме. Для того, чтобы встретить холодный сезон без проблем, нужно учесть много моментов и замена летней резины не самое главное.

В первую очередь стоит заменить масло, потому что за лето оно, скорее всего, пришло в негодное состояние.

Перед холодами нужно проверить все жидкости в авто и заменить те, которые требуются, в том числе стеклоомыватель.

Проконтролировать, работает ли подогрев зеркал и стекла, если таковой имеется. Среди обязательных процедур – контроль люфта рулевого управления. Это стоит доверить специалисту на сервисе, чтобы точно быть уверенным в управляемости автомобилем.

- Не стоит упускать из виду свечи и аккумулятор, если он старенький, то рискуете не завестись. Что касается замены резины, то главный советчик – среднесуточная температура. Как она приблизилась к шести градусам, то «переобуваемся». Чем меньше радиус колес, тем быстрее надо менять резину, потому что маленькое колесо дает плохое сцепление с дорогой, а это вопрос вашей безопасности при наступлении холодов, - комментирует ФАН руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.

ИСТОЧНИК KP.RU