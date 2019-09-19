2019-09-19T12:31:16+03:00
Звезды

Умер экс-барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

Об этом сообщил Гарик Сукачев
Елена АКИМОВА
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Умер экс-барабанщик группы "Центр" Александр Васильев ФОТО: https://www.facebook.com/Garik.suУмер экс-барабанщик группы "Центр" Александр Васильев ФОТО: https://www.facebook.com/Garik.su
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Умер бывший барабанщик советской андерграундной группы «Центр» Александр Васильев. О печальной новости сообщил российский музыкант Гарик Сукачев. Он написал несколько трогательных строк на своей странице в Facebook.

Сукачев отметил, что Васильев был не только замечательным музыкантом, но и отличным семьянином.

Гарик Сукачев выразил свои соболезнования в связи со смертью Васильева. ФОТО: https://www.facebook.com/Garik.su

Гарик Сукачев выразил свои соболезнования в связи со смертью Васильева. ФОТО: https://www.facebook.com/Garik.su

«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы „Центр“, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери. Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком», — написал Сукачев.

Супруга Васильева тоже оставила пост в соцсети, который посвящен печальному событию. Джоанна Стингрей подтвердила смерть супруга, но не стала вдаваться в подробности причин смерти.

«С тяжелым сердцем и большой печалью я должна сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с великолепным чувством юмора и огромным талантом», — написала Стингрей.

Пока причины смерти музыканта не раскрываются, о дате прощания не сообщается.

Васильев играл в группе «Центр», которую основал музыкант Василий Шумов в конце 1970-х годов. Во время брака со Стингрей в семье родилась дочь Мэдисон, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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