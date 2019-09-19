Освобождение Карелии отметят большим праздником и фейерверком

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-19T12:34:21+03:00

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Праздничная программа, посвященная 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, пройдет в Петрозаводске на площади Кирова 28 сентября. С 14 часов будут работать тематические и интерактивные площадки, состоится концерт карельских коллективов и солистов. Гостей праздника угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни, а вечером прогремит праздничный фейерверк.

75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации отмечается 30 сентября, этот праздник был установлен в 2009 году в соответствии с указом Заксобрания Карелии. Но основные мероприятия, приуроченные к праздничной дате, намечены в столице республики на субботу - 28 сентября.

Откроется выездная экспозиция Музея военной истории Петрозаводска, желающим покажут документальный фильм об освобождении города. Узнать больше о драматических страницах истории Карелии можно будет на выставках, подготовленных Национальным архивом и Централизованной библиотечной системой Петрозаводска. Для знатоков истории пройдет викторина и интеллектуальная игра, а все желающие смогут прочесть стихи карельских поэтов о войне у открытого микрофона.

ДОСААФ Карелии привезет специализированную автомеханику - ее можно будет рассмотреть и снаружи, и изнутри. Легковые автомобили задействуют под автограффити: карельские отделения Российского военно-исторического общества и «Офицеров России» предложат создать рисунки на машинах, посвященные праздничной дате. Пройдет выставка поисковых находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда «Эстафета поколений» на четырех рубежах обороны Петрозаводска. Также участников праздника ждет выставка собак, выставка страйкбольного оружия и выставка макетов вооружения.

Для гостей из Петрозаводска и районов Карелии – ветеранов, участников боевых действий, активистов поискового движения, учащихся общеобразовательных организаций – в Музыкальном театре в этот день состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Все происходящее в театре в режиме реального времени с 14 часов будет транслироваться на площади Кирова на экране.

В 17 часов на площади Кирова встретят Молодежный марш памяти, а затем начнется большой праздничный концерт. Завершится городской праздник в 20 часов: яркую точку поставит праздничный фейерверк «Салют Победителям!».