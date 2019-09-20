2019-09-20T03:16:32+03:00
Происшествия

В Турции повар облил российских детей горящим маслом, пострадали восемь человек

Он не рассчитал свои силы при выполнении кулинарного трюка
Мария ИГНАТЬЕВА
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В турецком отеле Club Paradiso в поселке Кестель произошло ЧП с участием российских туристов. Во время ужина повар устроил гастрономическое шоу, но допустил ошибку, в результате которой на стоявших рядом посетителей полилось горящее масло. Всего пострадали восемь человек. Двое из них российские туристы – мальчики 10 лет и 3,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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