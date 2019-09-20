2019-09-20T06:02:07+03:00
В мире

Осужденному экс-президенту Сальвадора добавили два годы тюрьмы за взятку

Он пытался подкупить судью
Мария ИГНАТЬЕВА
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Осужденному экс-президенту Сальвадора добавили два годы тюрьмы за взяткуОсужденному экс-президенту Сальвадора добавили два годы тюрьмы за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сальвадоре осудили бывшего президента страны Элиаса Антонио Саку, который уже отбывает наказание за хищения и отмывание денег и активов. Ему прибавили к сроку два года за попытку подкупить судью.

Как сообщает издание La Prensa со ссылкой на прокуратуру, Сака дал взятку, чтобы получить информацию по гражданскому делу, в котором он участвовал.

Напомним, что он стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией. Его приговорили 10 годам лишения свободы. Пост главы государства он занимал с 2004 по 2009 год.

Сака был задержан в октябре 2016 года по подозрению в коррупции и растрате государственных средств. Также его обвиняли в незаконном обогащении после того, как он не смог объяснить происхождение 5 миллионов долларов, которые лежали на его счетах еще до истечения президентского мандата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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