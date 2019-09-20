В Тюменской области запущено новое производство — технический центр «ЭнергоТехСервис»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-20T14:11:53+03:00

Соглашение о его строительстве было подписано два года назад на Тюменском нефтегазовом форуме

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии первой очереди завода компании «ЭнергоТехСервис». Соглашение о строительстве предприятия было подписано два года назад на Тюменском нефтегазовом форуме. Символично, что запуск нового производства на площадке индустриального парка «Боровский» состоялся 19 сентября, в последний день юбилейного десятого форума — точно по графику. Как отметил глава региона, завод станет весомым вкладом в экономику области.

- Реализация этого проекта была бы невозможна без иностранных партнеров, мирового производителя газовых двигателей – компании INNIO, - подчеркнул Александр Моор. - В бизнесе и предпринимательстве для принятия решения важна история успеха. Когда другие предприниматели видят, что в Тюменской области держат слово, что региону можно доверять, в него можно инвестировать, это самая лучшая реклама для того, чтобы к нам приезжали новые компании, заключали контракты и регион развивался.

Инвестиции в первую очередь проекта составили более 1,5 млрд руб. Технический центр «ЭнергоТехСервис» – официальный дистрибьютор в России линеек газопоршневых установок Jenbacher и Waukesha, лидеров в производстве газовых двигателей внутреннего сгорания. Продукция завода будет востребована нефтегазовыми и горно-обогатительными предприятиями, сельхозпроизводителями и сферой ЖКХ.

Директор «ЭнергоТехСервиса» Александр Свергин поблагодарил правительство области за поддержку и рассказал, что вторая очередь производства будет запущена до 2022 года.

- В Тюменской области создан идеальный инвестиционный климат, техническая площадка «Боровский» – это отличное место для работы, - отметил Александр Свергин. - Есть все коммуникации, транспортная доступность, близость к городу, наличие квалифицированных кадров – все условия, только работай и развивайся.