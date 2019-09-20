Умер актер Игорь Шибанов, игравший в «Брате» и «Улицах разбитых фонарей»
В ТЮЗе имени Брянцева сообщают, что 20 сентября умер актер Игорь Шибанов. Он направлялся в рамках гастрольного тура с командой коллег в Краснодар, где должен был участвовать в спектакле «Бешенные деньги». Как сообщает пресс-служба театра, сердце Игоря Шибанова остановилось. Что стало причиной смерти, его коллеги не сообщают. О месте прощания с артистом в ТЮЗе сообщат дополнительно.
- Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года – в роли Кучумова в спектакле «Бешеные деньги», - добавили коллеги Шибанова по теактру.
Зрителю актер знаком больше по ролям в кино. В культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» Шибанов исполнил роль милиционера. Актер участвовал в съемках сериалов «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия».
Игорь Шибанов имеет звание народного артиста России. В ТЮЗе имени Брянцева он служил 55 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU