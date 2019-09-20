2019-09-20T19:30:12+03:00
Общество

Умер актер Игорь Шибанов, игравший в «Брате» и «Улицах разбитых фонарей»

На пути в Краснодар, где должен был состояться спектакль "Бешеные деньги", умер актер Игорь Шибанов
Юлия САЛЬНИКОВА
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В последний раз актер вышел на сцену со спектакле "Бешеные деньги" 14 сентября Фото: www.tyuz-spb.ruВ последний раз актер вышел на сцену со спектакле "Бешеные деньги" 14 сентября Фото: www.tyuz-spb.ru
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В ТЮЗе имени Брянцева сообщают, что 20 сентября умер актер Игорь Шибанов. Он направлялся в рамках гастрольного тура с командой коллег в Краснодар, где должен был участвовать в спектакле «Бешенные деньги». Как сообщает пресс-служба театра, сердце Игоря Шибанова остановилось. Что стало причиной смерти, его коллеги не сообщают. О месте прощания с артистом в ТЮЗе сообщат дополнительно.

- Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября 2019 года – в роли Кучумова в спектакле «Бешеные деньги», - добавили коллеги Шибанова по теактру.

Зрителю актер знаком больше по ролям в кино. В культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» Шибанов исполнил роль милиционера. Актер участвовал в съемках сериалов «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия».

Игорь Шибанов имеет звание народного артиста России. В ТЮЗе имени Брянцева он служил 55 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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