Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов

СЕГОДНЯ 01:47 2019-09-22T02:00:05+03:00

Пеллегрини напомнил, что в годы Второй мировой войны «за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия»

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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини призвал молодых соотечественников не забывать историю Второй мировой войны и чтить память ее героев – бойцов Красной Армии, чехов и словаков, освобождавших страну от фашистских захватчиков.

Об этом он заявил, выступая на торжествах, посвященных 75-й годовщине освобождения поселка Калинова, расположенного на северо-востоке республики.

«Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов», - сказал Петер Пеллегрини.

Кроме того, словацкий премьер выразил сожаление по поводу того, что теперь «стало модно» искажать историю, в том числе и историю Второй мировой войны, «подтасовывать факты и подгонять исторические события под сегодняшние политические цели».

«Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах», - приводит его слова РИА Новости.

В конце своей речи Петер Пеллегрини призвал словацкую молодежь гордиться своей страной и «всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу».

ИСТОЧНИК KP.RU