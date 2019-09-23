Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-23T12:42:16+03:00

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В Калужской области с 19 по 22 сентября прошел Международной форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир!", где свою продукцию представили 49 предприятий Алтайского края. Стенд барнаульской делегации, презентовавший бренд «Алтайские продукты +100 к здоровью!», стал одним из самых посещаемых на выставке.

- Делегация Алтайского края широко представляет весь объем продукции, которую сегодня реализуют наши предприятия сельхозкооперации, потребительской и промышленной кооперации, - рассказал во время форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Алтайскому краю есть что предложить, есть чем гордиться. Здесь сегодня и продукция наших предприятий, которые занимаются оздоровлением, выпуском лечебной продукции, биологически активных добавок, различных услуг, которые предоставляют как жителям Алтайского края, так и огромному потоку туристов в регионе. Конечно, представлена вся линейка продукции наших сельхозтоваропроизводителей. По большинству направлений Алтайский край является либо лидером в стране, либо входит в тройку или пятерку как по объемам производимой продукции, так и по ее качеству.

Гостей форума особенно заинтересовала центральная экспозиция «Алтай - житница Сибири», где свою продукцию представили хлебопеки и кондитеры. Алтайские производители также показали пантовые средства и продукцию лечебно-профилактического назначения - чаи, бальзамы, сиропы из лекарственного сырья и дикоросов. Посетители дегустировали мед и знаменитые алтайские сыры, натуральные соки, минеральную воду и напитки. Представили местные производители и продукцию переработки лекарственного, растительного, плодово-ягодного и животного сырья - биологически активные добавки и функциональные продукты питания. Рядом расположился стенд, где все желающие смогли узнать о курортах и туристическом кластере Алтая - здравнице России.

Одним из важных событий в программе форума стало пленарное заседание «Кооперация: время решений». Его участники обсудили основные задачи потребительской кооперации и ее роль в социальном и экономическом развитии российского села.

- Сегодня Центросоюз России проводит большую организационную работу, - отметил Виктор Томенко. - Правительство Российской Федерации, федеральные органы власти выходят с инициативами, которые будут рассматривать в рамках разных мероприятий, круглых столов. Высказываются разные инициативы, которые могли бы способствовать дальнейшему развитию потребкооперации. Развитие потребительской кооперации, создание для этого комфортных условий превращается в вопрос государственной политики. Это должно найти соответствующее отражение в законодательных актах и в нормативных документах.