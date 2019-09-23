Минобороны Турции: два истребителя ВВС совершили полет в воздушном пространстве Сирии

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-23T15:32:10+03:00

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии

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Турецкое Министерство обороны заявило, что два истребителя ВВС страны совершили двухчасовой полет в воздушном пространстве Сирии.

Полет прошел на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции на сирийской территории к востоку от Евфрата.

Напомним, ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU