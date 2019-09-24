2019-09-24T09:27:24+03:00
Звезды

Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»

Джоэл Майкл Мендел умер на 55-ом году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет умер продюсер американских сериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел.

«Все мы в Adult Swim потрясены скоропостижным уходом Майка Мендела», - цитирует журнал Variety заявление телесети Adult Swim, которая транслировала работы продюсера.

В Adult Swim выразили соболезнования родным и близким Майкл Мендел. В заявлении телесети причины смерти продюссера не указаны.

Джоэл Майкл Мендел спродюсировал свыше 200 эпизодов «Симпсонов» и являлся четырехкратным обладателем американской телевизионной премии «Эмми». В 2014 году американский продюсер присоединился к команде создателей еще одного юмористического мультсериала «Рик и Морти».

«Симпсоны» стал самым продолжительным мультсериалом в истории американского телевидения. В 1998 году журнал Time назвал его лучшим сериалом XX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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