2019-09-24T12:47:46+03:00
Происшествия

Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана

Айка Арутюнян был найден с огнестрельным ранением
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана. Фото: police.amЭкс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана. Фото: police.am
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Бывший начальник полиции и экс-министр внутренних дел Армении Айка Арутюнян найден мертвым в особняке в селе Бжни близ Еревана. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

Тело экс-главы МВД было с огнестрельным ранением. Следствие возбудило дело по статье «Доведение до самоубийства».

«Тело Арутюняна найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства"», - сказала представитель СК.

Айк Артёмович Арутюнян - армянский военный деятель, генерал-полковник полиции. Он занимал пост главы Министерства внутренних дел Армении с 1996 по 1999 годы. С 2003 по 2008 он был начальником полиции республики, после чего до 2010 возглавлял СГО страны. Арутюнян также был президентом федерации бокса Армении с 1994 - 2008.

Указом президента Армении экс-глава полиции республики был награждён орденом Боевого креста 2-й и 1-й степени, а также медалью «За боевые заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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