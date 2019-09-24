Европейский суд снял санкции с Януковича
Европейский суд решил освободить бывшего президента Украины Виктора Януковича от ранее наложенных на него санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь сына экс-главы государства Юрий Кирасир.
"Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Федоровича Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС", - написал он у себя на странице в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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