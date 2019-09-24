2019-09-24T13:28:44+03:00
Политика

Европейский суд снял санкции с Януковича

Адвокаты экс-президента Украины будут добиваться наказания лиц, причастных к "фальсификации дела"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Европейский суд решил освободить бывшего президента Украины Виктора Януковича от ранее наложенных на него санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь сына экс-главы государства Юрий Кирасир.

"Решение Европейского суда от 24 сентября об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Федоровича Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС", - написал он у себя на странице в Facebook.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Янукович - президент Украины»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24