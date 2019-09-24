Mercedes отозвал из России более 4,6 тысяч микроавтобусов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-24T15:03:50+03:00

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АО «Мерседес Бенц Рус» приняло решение отозвать из России 4635 легких коммерческих грузовиков Sprinter. У этих автомобилей, которые часто переделывают в микроавтобусы выявлена проблема в электропроводе, из-за чего в автомобиле может произойти возгорание.

«Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн», — цитирует сообщение Росстандарта телеканал «360».

Кроме того отмечается, что если из-за неполадки некоторые компоненты придут в негодность, то система автомобиля может автоматически включить экстренное торможение во время движение. А это способно привести к аварийной и потенциально опасной ситуации на дороге.

Сообщается, что отзыву подлежат автомобили, которые были проданы в России в период с августа 2017 года по май 2018 года. Владельцы таких автомобилей могут самостоятельно обратиться в специализированные центры, где им бесплатно устранят все неполадки, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU