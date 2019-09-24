На пост спикера верхней палаты Парламента планируют выдвинуть Валентину Матвиенко
Валентина Матвиенко может стать единственной кандидатурой, которую выдвинут на пост председателя верхней палаты Парламента. Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник, участвующий в заседании Совета Палаты, о решении объявят в начале пленарного заседания. При этом в Совфеде не исключают, что могут быть и самовыдвиженцы или выдвижение других кандидатов на заседании.
- Состоялась неформальная дискуссия на эту тему. Кандидатура единственная - Валентина Ивановна Матвиенко, - приводит слова собеседника «ТАСС».
Вопрос об избрании спикера верхней палаты Парламента будет рассмотрен 25 сентября. Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ранее заявлял, что "вряд ли произойдет" смена спикера. Главными причинами тому стали по его мнению "харизма и авторитет" Валентины Матвиенко.
Ранее сайт kp.ru писал, что Матвиенко стала первой женщиной - спикером российского сената.
ИСТОЧНИК KP.RU