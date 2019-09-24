2019-09-24T16:43:59+03:00
Политика

На пост спикера верхней палаты Парламента планируют выдвинуть Валентину Матвиенко

Источник из Совфеда назвал ее «единственной кандидатурой» на эту должность
Юлия САЛЬНИКОВА
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Валентина Матвиенко может стать единственной кандидатурой, которую выдвинут на пост председателя верхней палаты Парламента. Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник, участвующий в заседании Совета Палаты, о решении объявят в начале пленарного заседания. При этом в Совфеде не исключают, что могут быть и самовыдвиженцы или выдвижение других кандидатов на заседании.

- Состоялась неформальная дискуссия на эту тему. Кандидатура единственная - Валентина Ивановна Матвиенко, - приводит слова собеседника «ТАСС».

Вопрос об избрании спикера верхней палаты Парламента будет рассмотрен 25 сентября. Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ранее заявлял, что "вряд ли произойдет" смена спикера. Главными причинами тому стали по его мнению "харизма и авторитет" Валентины Матвиенко.

Ранее сайт kp.ru писал, что Матвиенко стала первой женщиной - спикером российского сената.

ИСТОЧНИК KP.RU

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