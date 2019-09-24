Молдова - Россия: перезагрузка отношений

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-24T19:50:34+03:00

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В Кишиневе завершен второй Молдо-российский экономический форум, в котором приняли участие более 1000 участников из 13 стран и 29 регионов России. 11 деловых секций, заседание Молдо-российского экономического Совета и пленарное заседание «Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества» - таковы его итоги.

«Сейчас между Молдовой и Россией восстанавливается диалог на уровне правительств и парламентов. Молдова может быть активным участником проекта «Большая Европа» от Лиссабона до Владивостока и стать примером для других стран», – отметил в своем выступлении на пленарном заседании Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Его поддержал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. «Наши отношения с Молдовой должны служить примером прагматичной политики», – заявил вице-премьер Российской Федерации.

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров – руководитель самой большой из присутствовавших на Форуме делегаций российских регионов – отметил, что будущее экономики Молдовы тесно связано с экономикой России: «А то, что Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС и одновременно имеет выход на рынок ЕАЭС, делает ее положение уникальным с точки зрения экономических перспектив. И мы видим, что руководство страны стремится эффективно использовать возможности страны как транзитного пункта между Востоком и Западом».

Накануне Форума возобновила работу Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовои . Ее протокол, подписанный 19 сентября, восстанавливает полноформатное сотрудничество в энергетике, сельском хозяи стве, пищевои промышленности, транспорте, строительстве, а также в сфере миграции и здравоохранения.

В Кишиневе завершен второй Молдо-российский экономический форумФото: предоставлено пресс-службой

Этот документ стал основой для соглашений, заключенных участниками секций Форума. На них делегаты обсуждали вопросы развития экономического сотрудничества и партнерства между Россией и Молдовой, проблемы модернизации производства, принципы кластерного развития экономики. Дискуссии затрагивали такие сферы как агропромышленный сектор, виноделие, туризм, медиарынок, построение гражданского общества и опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса.

Отдельная секция была посвящена развитию отношений между Молдовой и Республикой Башкортостан, делегация которой получила статус почетной. Почетной делегацией следующего, третьего Форума, который состоится в 2020 году, решено сделать делегацию Омской области. Ее работу на втором Молдо-российском экономическом форуме возглавлял губернатор Александр Бурков.

Деловые связи между странами становятся все крепче. В своем выступлении президент Общероссии скои общественнои организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что если прошлогодний Форум был общественной инициативой, то нынешний уже имеет официальный статус: «Как и Молдова, Россия хочет торговать с разными странами. Стратегически мы решаем одни и те же задачи. Мы все говорим на языке бизнеса».

В прошлом году анализ показывал готовность россии ского бизнеса инвестировать в экономику Молдовы порядка 1 миллиарда долларов в год. Сегодняшний анализ подтверждает эти данные. План ясен обеим странам, и всего за один год Молдо-российский экономический форум превратился в действенный инструмент международного сотрудничества как для Молдовы, так и для России.

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил: «Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился».