Российская туристка в Венеции словами из оперы заявила об ограблении

24 Сент. 23:54 2019-09-24T23:54:18+03:00

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Оперная певица из России Мария Оcтроухова через страничку в социальной сети рассказала о курьезном случае, который произошел с ней с Италии. Россиянку обокрали в Венеции. У нее украли паспорт, деньги и кредитные карты. Ей пришлось импровизировать, объясняясь с полицейскими, не знающими английского языка. Певица быстро сориентировалась и начала говорить фразами из известных опер.

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ИСТОЧНИК KP.RU