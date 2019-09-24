2019-09-24T23:54:18+03:00
Общество

Российская туристка в Венеции словами из оперы заявила об ограблении

Полицейские не говорили по-английски, а россиянка по-итальянски
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оперная певица из России Мария Оcтроухова через страничку в социальной сети рассказала о курьезном случае, который произошел с ней с Италии. Россиянку обокрали в Венеции. У нее украли паспорт, деньги и кредитные карты. Ей пришлось импровизировать, объясняясь с полицейскими, не знающими английского языка. Певица быстро сориентировалась и начала говорить фразами из известных опер.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24