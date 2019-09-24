Российская туристка в Венеции словами из оперы заявила об ограблении
Полицейские не говорили по-английски, а россиянка по-итальянски
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Оперная певица из России Мария Оcтроухова через страничку в социальной сети рассказала о курьезном случае, который произошел с ней с Италии. Россиянку обокрали в Венеции. У нее украли паспорт, деньги и кредитные карты. Ей пришлось импровизировать, объясняясь с полицейскими, не знающими английского языка. Певица быстро сориентировалась и начала говорить фразами из известных опер.
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ИСТОЧНИК KP.RU