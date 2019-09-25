2019-09-25T09:49:23+03:00
Политика

В РФ начали серийное производство аналогов винтовки США AR-15

В компании ORSIS объяснили, что отличительной особенностью новой модификации является стволы собственного производства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Компания ORSIS запустила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J. Она является аналогом одного из самых популярных образцов стрелкового оружия Штатов - полуавтоматической винтовки AR-15.

В компании объяснили, что отличительной особенностью новой модификации является стволы производства ORSIS, за счет которых повышается точность и ресурс винтовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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