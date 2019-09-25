В РФ начали серийное производство аналогов винтовки США AR-15
В компании ORSIS объяснили, что отличительной особенностью новой модификации является стволы собственного производства
Изменить размер текста:
Компания ORSIS запустила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J. Она является аналогом одного из самых популярных образцов стрелкового оружия Штатов - полуавтоматической винтовки AR-15.
В компании объяснили, что отличительной особенностью новой модификации является стволы производства ORSIS, за счет которых повышается точность и ресурс винтовки.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU