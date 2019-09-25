В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-25T13:37:43+03:00

Диетологи рекомендуют есть как можно больше витаминов

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно питаться осенью, чтобы укрепить иммунитет и реже болеть. По его словам, в этот период важно питаться свежими фруктами и овощами, которые еще остались после лета.

«Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причём именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить», — цитирует Тутельяна RT.

Кроме того эксперт добавил, что осенью необходимо принимать витаминно-минеральный комплекс, не переедать и заниматься спортом.

«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании! Если ты ведёшь сидячий образ жизни, всё время у телевизора и компьютера, то есть надо женщине где-то 1,8 тыс. ккал, мужчине около 2 тыс», - добавил диетолог.

По словам Тутельяна, переедание ведет не только к ожирению, но и подрывает иммунитет. По данным специалиста, сейчас от лишнего веса страдает порядка 60% населения, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU