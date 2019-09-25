2019-09-25T15:14:25+03:00
В мире

Елизавета II выступит перед парламентом с тронной речью

После этого станет известно, будет ли перенесена дата Brexit
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Елизавета II сообщил о дате BrexitЕлизавета II сообщил о дате BrexitФото: REUTERS
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Британский парламент прерывает принудительные каникулы и приступает к работе уже в среду, 25 сентября. Верховных суд Соединенного королевства признал недействительным решение Бориса Джонсона отправить депутатов в неплановые каникулы.

Сообщается, что за такое решение Джонсон может быть отстранен от должности. Члены палаты Общин обсудят вынесение вотума недоверия премьеру и возможность досрочных выборов на этот пост.

Не исключено, что вновь будет перенесена дата Brexit. Это будет зависеть от того, что в своей тронной речи скажет королева Великобритании Елизавета II. Ее Величество также ждут в парламенте, передает Пятый канал.

Добавим, что самому Борису Джонсону пришлось срочно прервать свой визит в Нью-Йорке, где он принял участие в Генеральной ассамблее ООН, и вернуться в Лондон. Политик уже связался с Ее Величеством по телефону, однако результаты этой беседы держатся в секрете.

Ранее Джонсон уже заявил, что покидать пост премьера он не намерен и при этом будет добиваться выхода Великобритании из Евросоюза любыми способами, передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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