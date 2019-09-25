Космонавты рассказали, как получают благословление перед полетом

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-25T15:41:39+03:00

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Перед каждым полетом российские космонавты проходят определенный обряд. Об этом телеканалу "360" рассказал летчик-космонавт Максим Сураев. По его словам, за два часа до старта, ракету, которой предстоит отправиться в космос, освящает священник. Потом каждый желающий может причаститься или исповедоваться.

- Если есть желание, если веруешь, то, пожалуйста, — пришел и исповедовался, причастился перед полетом. Кто-то делает, кто-то — нет. Абсолютно добровольно все, - уточнил космонавт.

А перед самым отъездом на стартовую площадку батюшка окропляет всех святой водой. Иностранные космонавты относятся к такой традиции достаточно спокойно и даже приветствуют её.

- Иностранные астронавты воспринимают все довольно спокойно. Если кто-то попросит, мол, не трогайте меня — так пожалуйста. Это желание каждого, - заключил космонавт.

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ИСТОЧНИК KP.RU