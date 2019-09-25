2019-09-25T23:28:31+03:00
Политика

Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности

Глава российского МИД считает, что ЕС игнорирует попытки РФ наладить диалог
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз является ненадежным партнером, которой игнорирует попытки РФ наладить равноправный диалог. По его словам, Москву не интересует отсутствие или наличие у ЕС планов на смягчение санкций в отношении России.

- Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными, - заявил Лавров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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