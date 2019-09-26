2019-09-26T22:34:54+03:00
Умные вещи

Приложение MAPS.ME запустило маршрут для фанатов The Beatles

Поклонникам творчества британской рок-группы предлагают прогуляться по их "местам славы" в Ливерпуле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Ливерпульская четверка" распалась в 1970 году"Ливерпульская четверка" распалась в 1970 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мобильное приложение MAPS.ME запустило тематический маршрут по Ливерпулю для поклонников творчества британской рок-группы The Beatles. Премьера приурочена к 50-летию со дня выхода последнего альбома знаменитого квартета.

Маршрут включает в себя десять локаций, каждая из которых связана с жизнью и творчеством битлов. Начать прогулку предлагается со скульптурной композиции, изображающей музыкантов в их классических образах. Организаторы уточняют, что ради памятного фото придется немного постоять в очереди, но оно того стоит.

Дальше можно отправиться в клубы, где выступали народные любимцы. Таких на маршруте всего два - The Cavern, в котором Джон Леннон и его товарищи провели около 300 концертов, и Blue Angel. Также стоит заглянуть в музеи The Beatles Story, где собраны самые редкие экспонаты, и Magical Beatles, который представляет собой частную коллекцию преданного фаната The Beatles Роуга Беста.

Маршрут уже доступен для скачивания в приложении

Маршрут уже доступен для скачивания в приложении

Еще глубже окунуться в атмосферу 60-70-х годов позволит посещение домов, в которых выросли Джон Леннон и Пол Маккартни. Сейчас в них также расположены музеи, поэтому попасть внутрь можно лишь в числе группы.

Не менее памятным и значимым для истории становления "ливерпульской четверки" является двор церкви, где познакомились двое ее участников. Также в MAPS.ME отмечены места, благодаря которым появились песни Penny Lane и Strawberry Fields Forever.

Ознакомиться с маршрутом можно в каталоге путеводителей приложения, категория "События". Карта доступна даже в режиме оффлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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