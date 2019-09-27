Аргентина хочет увеличить поставки рыбы и морепродуктов в Россию почти вдвое

27 Сент. 23:48 2019-09-27T23:50:24+03:00

По итогам 2018 года Аргентина поставила в Россию 15 тысяч тонн рыбной продукции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году на российские прилавки поступило 15 тысяч тонн аргентинской рыбной продукции

Изменить размер текста: A A

В прошлом году на российские прилавки поступило 15 тысяч тонн различной рыбной продукции из Аргентины на сумму 60 миллионов долларов, а в будущем эта латиноамериканская страна хотела бы увеличить поставки рыбы и морепродуктов в Россию почти вдвое.

Об этом рассказал заместитель главы аргентинской министерства сельского хозяйства Хуан Мануэль Бош.

«Цель – попробовать достичь экспорта свыше 100 миллионов долларов», - сказал замминистра в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в Аргентине работают две российские компании, которые занимаются добычей краба, причем одна из них, по его словам, уже заключила с провинцией Рио-Негро предварительное соглашение по проекту производства морских гребешков и мидий.

Отмечается, что в Москве сейчас проходит выставка WorldFood, в которой принимают участие 12 аргентинских рыбных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU