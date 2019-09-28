2019-09-28T07:06:12+03:00
Политика

В Афганистане стартовали президентские выборы

На высший государственный пост в стране претендуют 16 кандидатов, в том числе действующий президент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Афганистане открылись избирательные участкиВ Афганистане открылись избирательные участкиФото: REUTERS
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Утром в субботу, 28 сентября, в Афганистане стартовали президентские выборы, в стране уже начали работу избирательные участки.

Официально в списках кандидатов на высший государственный пост значатся 18 фамилий, однако гражданам предстоит выбирать лидера страны из 16 претендентов. Дело в том, что двое из них ранее объявили о выходе из президентской гонки.

В числе кандидатов – действующий президент Афганистана Ашраф Гани, его основным соперником, как и в 2014 году, наблюдатели называют бывшего министра иностранных дел страны, премьера Абдуллу Абдуллу.

По мнению аналитиков, серьезную конкуренцию им могут составить экс-глава Национальной дирекции по безопасности Рахматулла Набиль, бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр и дипломат Ахмад Вали Масуд, ранее занимавший пост посла Афганистана в Лондоне, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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