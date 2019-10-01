"Это бессмысленно": В Белоруссии отказались разместить у себя военную базу РФ
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ белорусской стороны размещать российский объект - это неприятный эпизод
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской военно-воздушной базы на территории страны "нет на практического, ни политического, ни военного смысла".
Ранее его российский коллега, Сергей Лавров, отметил, что отказ белорусской стороны размещать объект РФ - это неприятный эпизод.
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ИСТОЧНИК KP.RU