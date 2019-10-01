"Это бессмысленно": В Белоруссии отказались разместить у себя военную базу РФ

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-01T08:19:45+03:00

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ белорусской стороны размещать российский объект - это неприятный эпизод

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской военно-воздушной базы на территории страны "нет на практического, ни политического, ни военного смысла".

Ранее его российский коллега, Сергей Лавров, отметил, что отказ белорусской стороны размещать объект РФ - это неприятный эпизод.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU