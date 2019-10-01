По программе «Тобольск-2020» кардинально обновляют социальную инфраструктуру

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-01T15:19:12+03:00

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Ход реализации программы обновления социальной инфраструктуры в рамках рабочего визита в Тобольск проконтролировал губернатор Тюменской области Александр Моор. По распоряжению главы региона деньги на капремонт в бассейнах для дошколят выделили в конце прошлого года. А уже сегодня строители продемонстрировали окончание ремонтных работ в детсаду № 51 в 9-м микрорайоне города.

Еще четыре объекта должны открыть до конца года. До 10 октября комиссия оценит качество выполненных работ. В ее состав вошли представители родительского комитета и общественности. Александр Моор подчеркнул правильность такого подхода к приему социальных объектов, ведь мнение родителей и детей, которые и будут пользоваться социнфраструктурой, является определяющим.

«Когда мы видим позитивные эмоции ребят, занимающихся спортом, их счастливые глаза, это лучшая оценка всей работы. У национальных проектов такая цель и стоит: важны не цифры, а ощущения и чувства людей, что жизнь меняется к лучшему. Именно такой отклик мы сегодня и увидели в глазах жителей Тобольска. Значит, усилия и средства вложены не зря», – подытожил губернатор.

Добавим, что обновление социальной инфраструктуры города проводится в рамках программы «Тобольск-2020». До конца года планируется завершить капитальный ремонт еще шести спортивных залов в трех школах города, ожидается открытие школы и детского сада в 15-м мкр, центра зимних видов спорта на базе стадиона «Тобол» и второго корта ледового дворца «Кристалл».