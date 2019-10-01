Ученые выяснили: Большое число мужей полезно для здоровья женщины

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-01T16:26:58+03:00

Женщины побывавшие в браке несколько раз имеют более крепкое здоровье, чем те, кто вышел замуж лишь единожды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчины обеспечивают социальную и экономическую стабильность своих спутниц, помогают им в тяжелые времена

Изменить размер текста: A A

Чем больше у женщины было мужей, тем лучше и здоровее она себя чувствует. К такому выводу пришли ученые после анализа демографических данных, собранных в Танзании за последние два десятилетия.

Дело в том, что мужчины способны защитить своих спутниц от волнений в тяжелые времена, обеспечить их экономическую и социальную стабильность. Чем меньше времени женщина проводила одна и чем быстрее вновь выходила замуж, тем больше у нее было детей и выше уровень жизни.

Издание HindustanTimes отмечает, что концепция наличия сразу нескольких супругов хоть и нетрадиционна, но на самом деле она весьма полезна для представительниц прекрасного пола.

А вот для мужчин многоженство, наоборот, опасно. Во всяком случае, к такому выводу пришел доктор Даулах с коллегами. Сайт kp.ru писал, что наличие одновременно нескольких супруг значительно увеличивает риск появления коронарной недостаточности, поражения ствола левой коронарной артерии и многососудистого поражения сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU