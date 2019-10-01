2019-10-01T22:00:04+03:00
Общество

Глава Тульской области Алексей Дюмин: «До 2021 года в регионе построят 18 дошкольных учреждений»

В этом году в регионе построят 5 новых образовательных учреждений для дошкольников
Ирина СУХАНОВА
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В рамках нацпроекта «Демография» в Тульской области в этом году заработают 5 новых детских садов. Дополнительные места для дошколят появятся в Туле, Новомосковске, Веневе и в Щекине. Еще 5 садиков будут построены до конца 2020 года, плюс 8 образовательных учреждений для дошкольников планируется возвести в 2020-2021 годах. О том, как в регионе решается проблема очередей, губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал во время посещения детсада №2 в городе Донском.

Сад был открыт в прошлом году после капремонта, сейчас его посещают 147 детей. По словам главы городской администрации Руслана Бутова, очередь для дошкольников от 3 до 7 лет в Донском была ликвидирована в 2016 году, сейчас мест в детских садах ждут всего 6 детей ясельного возраста.

- Благодаря региональной и федеральной поддержке вопрос ликвидации очереди в детские сады в Донском практически решён, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - А вот по второй смене в школах города он стоит еще острее, чем в Туле. Для его решения на 2019-2020 годы выделено 400 млн рублей на строительство новой школы.

В целом в Тульской области свободных мест в детсады ждет 1161 ребенок в возрасте до 3 лет. Полностью ликвидировать очередь в регионе планируют к 2021 году. На строительство новых садиков из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд руб. Кроме того, уже в этом году в области будет создано 531 дополнительно место за счет перепрофилирования помещений в действующих детсадах.

- Необходимо сделать все для того, чтобы родители могли спокойно работать, зная, что их дети под присмотром, что с ними занимаются профессиональные педагоги, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил региональному министерству образования и главам муниципалитетов держать строительство новых школ и детских садов на особом контроле.

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