В Кремле опровергли сообщения об отставке главы ФСИН
Соответствующий указ президента России не публиковался
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко был отправлен в отставку.
Сайт kp.ru писал, что такую информацию ранее распространили СМИ. Якобы руководитель ФСИН был освобожден от занимаемой должности в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе. Причем сведения подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU