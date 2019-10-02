2019-10-02T14:38:50+03:00
Политика

В Кремле опровергли сообщения об отставке главы ФСИН

Соответствующий указ президента России не публиковался
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко был отправлен в отставку.

Сайт kp.ru писал, что такую информацию ранее распространили СМИ. Якобы руководитель ФСИН был освобожден от занимаемой должности в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе. Причем сведения подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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