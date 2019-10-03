Эксперты рассказали, какое мясо самое вредное

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-03T06:53:14+03:00

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Диетологи рассказали, какое мясо считается самым вредным для человека, а также о том как правильно хранить и лучше всего готовить продукт. Эксперты заверили, что даже элитный товар в вакуумной упаковке может быть опасным.

По словам диетологов, мясо может нанести серьезный вред человеку, особенно если оно неправильно готовилось или хранилось. Врач- физиотерапевт и диетолог Марина Ваулина рекомендовала не злоупотреблять деликатесами и пережаривать мясо. Она посоветовала при его приготовлении не использовать много специй, жира и соли. Более того, по ее словам, длительное хранение размороженного мяса в холодильнике также не рекомендуется специалистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU