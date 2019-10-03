Емельяненко и Кокляев устроили потасовку во время очной ставки
Инцидент произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре Москвы
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В одном из московских ресторанных комплексов произошла потасовка между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Блогер Азамат Бостанов устроил спортсменам очную ставку перед официальным поединком, назначенным на 29 ноября, однако что-то пошло не так.
Инцидент произошел в минувшую среду, 2 октября. Газета "Известия" уточняет, что это была первая встреча бойцов после подписания контракта на схватку.
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ИСТОЧНИК KP.RU