2019-10-03T07:33:13+03:00
Спорт

Емельяненко и Кокляев устроили потасовку во время очной ставки

Инцидент произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В одном из московских ресторанных комплексов произошла потасовка между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Блогер Азамат Бостанов устроил спортсменам очную ставку перед официальным поединком, назначенным на 29 ноября, однако что-то пошло не так.

Инцидент произошел в минувшую среду, 2 октября. Газета "Известия" уточняет, что это была первая встреча бойцов после подписания контракта на схватку.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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