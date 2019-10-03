Британия изменила закон о санкциях против России ради полетов на Марс

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-03T09:57:40+03:00

Поправка внесена в раздел о поставках ракетного топлива

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Великобритания подкорректировала закон об экспорте, который касается санкций против России. Поправка была внесена с целью подтверждения возможности осуществления деятельности, необходимой для проведения полётов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020".

Изменения затронули раздел о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список ЕС. Теперь Великобритания сможет поставлять России ракетное топлено при условии предварительного согласования сделки, передает телеканал RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU