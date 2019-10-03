2019-10-03T11:07:06+03:00
Спорт

Лионель Месси чувствует, что устал

Такое заявление он сделал после домашней встречи с миланским "Интером" во 2 туре Лиги Чемпионов
Дарья КРЫЛОВА
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Лионель МессиЛионель МессиФото: REUTERS
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В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов «Барселона» дома принимала миланский «Интер» и одержала над ним волевую победу со счетом 2-1.

В ходе матча капитан «каталонцев» Лионель Месси совершил больше результативных действий на поле, чем какой-либо еще игрок матча. На счету аргентинца 10 обводок и 2 голевые передачи на Луиса Суареса, чей дубль и спас «Барселону» от поражения.

Однако, после самого матча Месси пришел к выводу, что он устал.

«Интер» обыграть непросто. У них почти нет свободных мест между линиями. И я устал, чувствую, что мне не хватает игрового темпа», - приводит слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

По итогам прошедшего тура «Барселона» занимает вторую строчку в группе, а «Интер» опустился на третью. Приоритетом для «Барселоны» является, разумеется, выход с первого места в плей-офф турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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