Посол Франции в России побывал у Бастрыкина

СЕГОДНЯ 20:18 2019-10-03T20:18:46+03:00

Стороны выразили надежду на дальнейшее поступательное и всестороннее укрепление правоохранительного сотрудничества

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В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с Послом Французской Республики в России Сильви Берманн.

Александр Бастрыкин тепло встретил и поблагодарил госпожу Берманн за визит и отметил, что сотрудничество между Россией и Францией на правоохранительном направлении является одной из наиболее широко развивающихся областей взаимодействия.

- В ходе переговоров руководители ведомств затронули целый ряд важных вопросов двусторонней повестки дня, представляющих взаимный интерес, в том числе обсудили аспекты взаимодействия Следственного комитета России и компетентных органов Французской Республики, а также наметили план предстоящей совместной работы, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По итогам переговоров Александр Бастрыкин выразил надежду на дальнейшее поступательное и всестороннее укрепление правоохранительного сотрудничества между Россией и Францией.

Проведенная встреча подтвердила, что французские партнеры придерживаются позиции в пользу поддержания атмосферы доверия и сотрудничества в Европе, а также развития конструктивного диалога России со странами Запада.

ИСТОЧНИК KP.RU