Посол Франции в России побывал у Бастрыкина
В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с Послом Французской Республики в России Сильви Берманн.
Александр Бастрыкин тепло встретил и поблагодарил госпожу Берманн за визит и отметил, что сотрудничество между Россией и Францией на правоохранительном направлении является одной из наиболее широко развивающихся областей взаимодействия.
- В ходе переговоров руководители ведомств затронули целый ряд важных вопросов двусторонней повестки дня, представляющих взаимный интерес, в том числе обсудили аспекты взаимодействия Следственного комитета России и компетентных органов Французской Республики, а также наметили план предстоящей совместной работы, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По итогам переговоров Александр Бастрыкин выразил надежду на дальнейшее поступательное и всестороннее укрепление правоохранительного сотрудничества между Россией и Францией.
Проведенная встреча подтвердила, что французские партнеры придерживаются позиции в пользу поддержания атмосферы доверия и сотрудничества в Европе, а также развития конструктивного диалога России со странами Запада.
ИСТОЧНИК KP.RU