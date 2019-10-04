В России треть родителей рассчитывают на помощь от детей на пенсии

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-04T07:42:50+03:00

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Социологи провели опрос среди россиян. Их интересовало, рассчитывают ли жители страны на финансовую помощь от детей после выхода на пенсию. В итоге эксперты выяснили, что треть опрошенных надеются на своих детей. Таких было 31%. При этом, 36% из них – неработающие жители РФ.

Согласно данным экспертов, как сообщает ТАСС, доля тех, кто не полагается на детей в 2019 году выросла. Среди опрошенных их было 69%.

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ИСТОЧНИК KP.RU