2019-10-04T07:42:50+03:00
Общество

В России треть родителей рассчитывают на помощь от детей на пенсии

В основном на финансовую поддержку надеются неработающие жители страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Социологи провели опрос среди россиян. Их интересовало, рассчитывают ли жители страны на финансовую помощь от детей после выхода на пенсию. В итоге эксперты выяснили, что треть опрошенных надеются на своих детей. Таких было 31%. При этом, 36% из них – неработающие жители РФ.

Согласно данным экспертов, как сообщает ТАСС, доля тех, кто не полагается на детей в 2019 году выросла. Среди опрошенных их было 69%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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