2019-10-04T12:12:07+03:00
Политика

Политолог осудил перевод на украинский язык русских школ на Украине

Эксперт назвал нововведение ущемлением прав человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Русские школы в Незалежной перейдут на украинский языкРусские школы в Незалежной перейдут на украинский языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Перевод на украинский язык русских школ на Украине нарушает не просто права национальных меньшинств, но и права человека. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Подобные действия неприемлемы с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы. Это нарушение принципа равенства, который закреплён во всех украинских законах. В Конституции недопустимо разделение граждан по какому-то принципу, который придумывает то ли закон, то ли Министерство образования», — приводит слова политолога RT.

Помимо этого Брутер выразил недоумение, почему на Украине не могут скорректировали программу даже после прошедших выборов.

«Видимо, все это очень глубоко засело у определённой категории людей, и они получают сильную поддержку из-за границы. Они просто утратили чувство внутреннего баланса и реальности», — добавил эксперт.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад сообщила о переходе русских школ на Украине на украинский язык. Кроме того Новосад предложила убрать из школьных учебников все упоминания о дружеских отношения двух стран, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушкарева рассмешило заявление Польши об отказе от российского газа
В Москве студент ограбил помощника депутата
Пользователи «Яндекс.Денег» смогут выбирать размер кэшбека
Борис Джонсон получил приглашение на парад 75-летия Победы в Москве
Российское посольство в Иране проинформировано о задержании журналистки из РФ
В Совфеде прокомментировали перевод русских школ на украинский язык в Незалежной
В Сахалинской области родителям компенсируют расходы за продленку
Социологи подсчитали стоимость выброшенной россиянами еды
Рада Украины планирует согласовать с Россией закон об особом статусе Донбасса
В Сахалинской области жители аварийных домов будут платить за отопление в два раза меньше
Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
На борту АН-12, совершившего аварийную посадку на Украине, погибли пять человек