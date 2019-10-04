Политолог осудил перевод на украинский язык русских школ на Украине

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-04T12:12:07+03:00

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Перевод на украинский язык русских школ на Украине нарушает не просто права национальных меньшинств, но и права человека. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Подобные действия неприемлемы с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы. Это нарушение принципа равенства, который закреплён во всех украинских законах. В Конституции недопустимо разделение граждан по какому-то принципу, который придумывает то ли закон, то ли Министерство образования», — приводит слова политолога RT.

Помимо этого Брутер выразил недоумение, почему на Украине не могут скорректировали программу даже после прошедших выборов.

«Видимо, все это очень глубоко засело у определённой категории людей, и они получают сильную поддержку из-за границы. Они просто утратили чувство внутреннего баланса и реальности», — добавил эксперт.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад сообщила о переходе русских школ на Украине на украинский язык. Кроме того Новосад предложила убрать из школьных учебников все упоминания о дружеских отношения двух стран, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU