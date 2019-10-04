Учительница опущенного в унитаз мальчика собирается подать в суд за клевету

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-04T12:51:54+03:00

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Наталья Любарская, классный руководитель мальчика Саши, которого школьники макали головой в унитаз, намерена подать в суд за клевету. Женщина призналась, что после слов мамы одного из учеников, ее начали травить. Более того, учительнице даже стали поступать угрозы.

«То, что написано в ее посте, — это неправда. Это настолько неправда. И меня сейчас и мою семью преследуют во всех социальных сетях, угрожают. Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров (угрожают — прим. ред.), с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту», - цитирует учительницу телеканал «360».

Любарская рассказала, что пытается заблокировать в соцсетях всех недоброжелателей, но пока не получается, Больше всего она переживает, что незнакомцы угрожают даже ее детям.

При этом женщина добавила, что в школе и ученики, и их родители ее поддерживают. Никто не понимает что происходит и почему на учительницу обрушился шквал негатива.

Ранее в соцсетях появилось видео издевательств над 14-летним мальчишкой. Другие школьники макают головой в унитаз ребенка и весело хохочут. Одноклассница потерпевшего рассказала, что мальчик перешел в их школу два года назад и сразу не понравился местным ребятам, которые регулярно над ним издеваются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735615" frameborder="0"></iframe> Старшеклассники в московской школе искупали мальчика в унитазе.

ИСТОЧНИК KP.RU