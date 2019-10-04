2019-10-04T15:25:42+03:00
Общество

Песков прокомментировал результаты исследования о падении доходов среднего класса

Правительство, по его словам, работает над повышением прибыли россиян
Мария ИГНАТЬЕВА
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Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССДмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны работает над повышением уровня доходов россиян, а также над избавлением от бедности. Сообщив это, он прокомментировал данные исследования о падении уровня дохода среднего класса. Сообщалось, что для того, чтобы «выпасть» из среднего класса, достаточно завести ребенка.

- Многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Работа ведется, но не все сразу, - цитирует Пескова ТАСС.

Он также сказал, что работа по решению этого вопроса ведется, но «не все сразу».

Напомним, что ранее стало известно о сокращении среднего класса из-за финансовой нестабильности. Сообщалось, что люди недовольны экономической несправедливостью в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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