2019-10-04T21:23:49+03:00
Политика

Путин заинтересовался идеей о создании медицинской госкорпорации

В пример глава государства привел опыт «Росатома»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин заинтересовался идеей создания госкорпорации в медицинеВладимир Путин заинтересовался идеей создания госкорпорации в медицинеФото: REUTERS
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Президент России прокомментировал возможность создания медицинской госкорпорации по примеру «Росатома». В пятницу 4 октября Владимир Путин провел встречу с победителями конкурсов управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия - страна возможностей». Участник форума рассказал об опыте, который уже применяют в сфере здравоохранения, чтобы выявить сильных лидеров и управленцев. Медиков, которые проявили себя в этом направлении, получают возможность занять высокие должности в администрации больниц и поликлиник.

На что президент задал вопрос, может ли сфера медицины работать как госкорпорация. В пример он привел опыт «Росатома».

- В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее. А само здравоохранение как система оказания очень важных для человека услуг работает именно как корпорация, - приводит слова президент ТАСС.

Ранее Владимир Путин раскритиковал министерство здравоохранения в вопросе оказания первичной медицинской помощи пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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