2019-10-05T17:00:58+03:00
В мире

Новый бронетанкер Украины в Сети назвали «бронешлюпкой»

Пользователей соцсетей удивил внешний вид «Гюрза-М»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Фото: dumskaya.netФото: dumskaya.net
Изменить размер текста:

В Сети высмеяли новые военный бронетанкер Украины «Гюрза-М». Об испытаниях, которые проводя киевские военные, написала «Российская газета». Проект Украина реализовала на выделенные США деньги. Изначально «Гюрза-М» делали для Узбекистана. После того, как заказ был выполнен и условия контракта соблюли, Украина сделала себе такой же.

Вот только в Сети внешний вид военного плавательного судна вызвал насмешки. Бронетанкер тут же окрестили «бронешлюпкой».

- И Украина — великая морская держава! – иронизируют в соцсетях.

- А он держится на воде?- пишут пользователи.

Сайт kp.ru писал, что США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи. Американцы ранее обещали направить Киеву порядка 250 миллионов долларов. При этом в Белом доме о причине задержки денежного транша сообщать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Испании открыли первый женский отель: Мужчин не пускают, чтобы дамы могли «отдохнуть от стресса повседневности»
Трамп напомнил конгрессмену Адаму Шиффу, как его обманули российские пранкеры
Медведев об обещании президента Украины расследовать дело Байдена: Зеленский между молотом и наковальней
В Мадриде задержали автора всех видеоугроз на испанском языке от террористов
Эксперт о внесении электроскутеров и самокатов в ПДД: «Оптимально создать для них велосипедные дорожки»
Компания Тесла планирует отозвать 2000 электромобилей из-за дефекта, который может спровоцировать пожар
В ООН призвали расследовать случаи применения насилия к протестующим в Гонконге
МИД Швеции подтвердил «секретную» встречу представителей США и КНДР
Зову тебя Россиею: В Подмосковье родители назвали дочь в честь страны
Иранский МИД не подтверждает информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Соловьев оценил идею построить забор на границе Украины с Донбассом
Наркоторговцы спасли преследовавших их полицейских в Испании
В ВКС России рассказали, как быстро смогут ответить на ядерный удар
Секрет красивой кожи - в еде: названы восемь омолаживающих продуктов
Полиция объявила бывшего акционера "Теремка" в розыск
Путин позвонил Эмомали Рахмону, чтобы поздравить с днем рождения
Опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Против Трампа готов выступить еще один разведчик США
Венгрия массового изымает выданные украинцам паспорта