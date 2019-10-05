Новый бронетанкер Украины в Сети назвали «бронешлюпкой»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-05T17:00:58+03:00

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В Сети высмеяли новые военный бронетанкер Украины «Гюрза-М». Об испытаниях, которые проводя киевские военные, написала «Российская газета». Проект Украина реализовала на выделенные США деньги. Изначально «Гюрза-М» делали для Узбекистана. После того, как заказ был выполнен и условия контракта соблюли, Украина сделала себе такой же.

Вот только в Сети внешний вид военного плавательного судна вызвал насмешки. Бронетанкер тут же окрестили «бронешлюпкой».

- И Украина — великая морская держава! – иронизируют в соцсетях.

- А он держится на воде?- пишут пользователи.

Сайт kp.ru писал, что США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи. Американцы ранее обещали направить Киеву порядка 250 миллионов долларов. При этом в Белом доме о причине задержки денежного транша сообщать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU