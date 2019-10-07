Киевский суд арестовал экс-депутата Рады, который выстрелил в прохожего

СЕГОДНЯ 20:56 2019-10-07T21:13:15+03:00

Инцидент произошел еще несколько лет назад, но тогда Сергея Пашинского признали невиновным

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Киевский суд арестовал бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Дело в том, что 31 декабря 2016 года экс-нардеп выстрелил в ногу жителю Васильковского района из наградного пистолета во время ссоры. Тогда Генпрокуратура не нашла в действиях Пашинского состава преступления, поскольку он действовал в рамках "самообороны", а вот действия пострадавшего признали "общественно опасными". Однако недавно уголовное производство было возобновлено.

Экс-депутата взяли под стражу без возможности выхода под залог.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия решения суда - до 4 декабря включительно", - цитирует телеканал "112 Украина" судью.

Сайт kp.ru писал, что Сергей Пашинский подозревался также в организации "сахарного кризиса", закупке запрещенного ветеринарной инспекцией бразильского мяса, в организации и совершении рейдерских захватов "Турбоатома" и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

ИСТОЧНИК KP.RU