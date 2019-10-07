Киевский суд арестовал экс-депутата Рады, который выстрелил в прохожего
Киевский суд арестовал бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Дело в том, что 31 декабря 2016 года экс-нардеп выстрелил в ногу жителю Васильковского района из наградного пистолета во время ссоры. Тогда Генпрокуратура не нашла в действиях Пашинского состава преступления, поскольку он действовал в рамках "самообороны", а вот действия пострадавшего признали "общественно опасными". Однако недавно уголовное производство было возобновлено.
Экс-депутата взяли под стражу без возможности выхода под залог.
"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия решения суда - до 4 декабря включительно", - цитирует телеканал "112 Украина" судью.
Сайт kp.ru писал, что Сергей Пашинский подозревался также в организации "сахарного кризиса", закупке запрещенного ветеринарной инспекцией бразильского мяса, в организации и совершении рейдерских захватов "Турбоатома" и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
ИСТОЧНИК KP.RU