Лучано Спаллети не возглавит «Милан» из-за «Интера»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-08T12:48:52+03:00

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Неудачно стартовавший в итальянском чемпионате «Милан» уже начал активно искать замену главному тренеру.

Марко Джампаоло, хоть и был нанят только летом 2019 года, скорее всего будет уволен в ближайшее время.

Первым кандидатом на замену стал Лучано Спаллети, тренировавший петербургский «Зенит», «Рому» и миланский «Интер» вплоть до лета 2019 года.

Специалист дал устное согласие вступить на пост зимой 2019 года, но здесь возникли непредвиденные обстоятельства: соглашение с «Интером» еще будет действовать до 2021 года.

В течение этого периода (с лета 2019 до лета 2021) «Интер Милан» выплачивает Спаллети компенсационные за расторгнутый контракт, сообщает Corriere della Sera, но перестанет это делать в тот момент, когда Спаллети возглавит их принципиального соперника – «Милан».

ИСТОЧНИК KP.RU