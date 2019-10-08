Лучано Спаллети не возглавит «Милан» из-за «Интера»
Неудачно стартовавший в итальянском чемпионате «Милан» уже начал активно искать замену главному тренеру.
Марко Джампаоло, хоть и был нанят только летом 2019 года, скорее всего будет уволен в ближайшее время.
Первым кандидатом на замену стал Лучано Спаллети, тренировавший петербургский «Зенит», «Рому» и миланский «Интер» вплоть до лета 2019 года.
Специалист дал устное согласие вступить на пост зимой 2019 года, но здесь возникли непредвиденные обстоятельства: соглашение с «Интером» еще будет действовать до 2021 года.
В течение этого периода (с лета 2019 до лета 2021) «Интер Милан» выплачивает Спаллети компенсационные за расторгнутый контракт, сообщает Corriere della Sera, но перестанет это делать в тот момент, когда Спаллети возглавит их принципиального соперника – «Милан».
ИСТОЧНИК KP.RU