2019-10-08T15:24:13+03:00
Общество

В ФНС сообщили о высоком уровне "серых" зарплат в России

По мнению замглавы Федеральной налоговой службы, это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания местных властей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В ФНС сообщили о высоком уровне "серых" зарплат в РоссииВ ФНС сообщили о высоком уровне "серых" зарплат в РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук заявила, что ведомство обнаружило значительное расхождение данных о расходах граждан РФ и их официальных доходах.

По словам Бондарчук, данный факт говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания местных властей.

- Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения, - отметила замглавы ФНС.

При этом она подчеркнула, что в большинстве регионов РФ "разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ".

- Но, тем не менее, обеление экономики идет медленными темпами, - подчеркнула Бондарчук.

Также замглавы ФНС заявила, что темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или "зарплатных платежей", значительно отстают от темпов поступления остальных налогов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Правительство РФ рассказало об объеме "серых" зарплат в России. "Неформальная экономика" названа в числе основных рисков для российской бюджетной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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