Автодилеры просят Путина не повышать утилизационный сбор
Такая мера приведет к повышению стоимости машин и выводу известных брендов с российского рынка
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Автодилеры просят не повышать сбор на утилизацию машин. Соответствующее письмо было направлено ассоциацией "Российский автодилеров" в адрес президента страны Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.
Дело в том, чот сейчас в правительстве обсуждается такая инициатива. Ставка утилизационного сбора может быть существенно увеличена из-за девальвации национальной валюты.
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ИСТОЧНИК KP.RU