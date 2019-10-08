Автодилеры просят Путина не повышать утилизационный сбор

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-08T14:56:47+03:00

Такая мера приведет к повышению стоимости машин и выводу известных брендов с российского рынка

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Автодилеры просят не повышать сбор на утилизацию машин. Соответствующее письмо было направлено ассоциацией "Российский автодилеров" в адрес президента страны Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Дело в том, чот сейчас в правительстве обсуждается такая инициатива. Ставка утилизационного сбора может быть существенно увеличена из-за девальвации национальной валюты.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU