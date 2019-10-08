2019-10-08T23:47:54+03:00
Общество

В России, Европе и Центральной Азии подсчитали птиц

В Москве чаще всего встречается кряква и большая синица
Мария ИГНАТЬЕВА
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Большой пестрый дятел. Фото: Анна СорокинаБольшой пестрый дятел. Фото: Анна Сорокина
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В 35 странах Европы, Центральной Азии и России 5 и 6 октября прошел Общеевропейский учет птиц Eurobirdwatch-2019. В текущем году специалисты насчитали 4 миллиона 272 тысячи 230 особей птиц.

Пищуха. Фото: Анна Сорокина

Пищуха. Фото: Анна Сорокина

Помимо подсчета птиц, организаторы акции также проводили тематические занятия и мастер-классы по определению видов птиц, которые можно встретить в регионе проведения в период миграции. Из 1089 таких мероприятий, проведенных в целом по Европе, 326 прошли в России. Всего в стране 2 тысячи 840 человек общими усилиями насчитали 138 тысяч 962 птицы, которые относятся к 241 виду. Москва, Санкт–Петербург, Тверская область и Крым оказались самыми активными в этом плане регионами.

Сойка. Фото: Анна Сорокина

Сойка. Фото: Анна Сорокина

По данным «Мосприроды», в России чаще всего регистрировали лысух. Эксперты и любители насчитали больше 46 особей этого вида. Также в стране насчитали чуть больше 17 тысяч скворцов и 6,7 тысяч сизых голубей. В Москве насчитали около 4,1 тысячи птиц 41 вида. Годом ранее, к примеру, было подсчитано 1794 птицы 29 видов. Из них кряква и большая синица встречаются чаще остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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