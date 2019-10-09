«Умные счетчики» могут начать ставить в домах во время капремонта

СЕГОДНЯ 19:36 2019-10-09T19:36:22+03:00

До 2035 года в России планируют заменить приборы учета на "умные" Фото: Алексей ФОКИН

С 1 июля 2020 года в квартирах будут устанавливать только интеллектуальные системы учета

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В конце декабря 2018 года в Госдуме был принят закон, который обязывает с 1 июля 2020 года устанавливать в квартирах россиян только «умные» приборы учета. Те, которые будут сами передавать все сведения о потреблении и освободят владельца от беготни с бумагами и квитанциями.

Заменить счетчик можно за свой счет, но государство призывает этого не делать и дождаться системного подхода. Планируется, что замена приборов учета на современные будет проводиться постепенно до 2035 года.

Как посчитал замначальника отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Александр Коротенко, всего по стране в утиль отправятся 80 млн приборов — менять должны по 5 млн в год.

Чтобы как-то ускорить процедуру, в Госдуме предлагают внести изменения в правила капремонта и сразу во время процедуры устанавливать в квартирах современное оборудование учета потребления ресурсов.

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких подтвердил mk.ru, что такой вопрос сейчас обсуждается. Если удастся добиться положительных результатов, то в дальнейшем можно будет применять «умные» счетчики на все коммунальные ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU