«Умные счетчики» могут начать ставить в домах во время капремонта
В конце декабря 2018 года в Госдуме был принят закон, который обязывает с 1 июля 2020 года устанавливать в квартирах россиян только «умные» приборы учета. Те, которые будут сами передавать все сведения о потреблении и освободят владельца от беготни с бумагами и квитанциями.
Заменить счетчик можно за свой счет, но государство призывает этого не делать и дождаться системного подхода. Планируется, что замена приборов учета на современные будет проводиться постепенно до 2035 года.
Как посчитал замначальника отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Александр Коротенко, всего по стране в утиль отправятся 80 млн приборов — менять должны по 5 млн в год.
Чтобы как-то ускорить процедуру, в Госдуме предлагают внести изменения в правила капремонта и сразу во время процедуры устанавливать в квартирах современное оборудование учета потребления ресурсов.
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких подтвердил mk.ru, что такой вопрос сейчас обсуждается. Если удастся добиться положительных результатов, то в дальнейшем можно будет применять «умные» счетчики на все коммунальные ресурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU