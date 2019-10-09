2019-10-09T19:36:22+03:00
Общество

«Умные счетчики» могут начать ставить в домах во время капремонта

С 1 июля 2020 года в квартирах будут устанавливать только интеллектуальные системы учета
Елена АКИМОВА
Поделиться:
До 2035 года в России планируют заменить приборы учета на "умные"До 2035 года в России планируют заменить приборы учета на "умные"Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В конце декабря 2018 года в Госдуме был принят закон, который обязывает с 1 июля 2020 года устанавливать в квартирах россиян только «умные» приборы учета. Те, которые будут сами передавать все сведения о потреблении и освободят владельца от беготни с бумагами и квитанциями.

Заменить счетчик можно за свой счет, но государство призывает этого не делать и дождаться системного подхода. Планируется, что замена приборов учета на современные будет проводиться постепенно до 2035 года.

Как посчитал замначальника отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Александр Коротенко, всего по стране в утиль отправятся 80 млн приборов — менять должны по 5 млн в год.

Чтобы как-то ускорить процедуру, в Госдуме предлагают внести изменения в правила капремонта и сразу во время процедуры устанавливать в квартирах современное оборудование учета потребления ресурсов.

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких подтвердил mk.ru, что такой вопрос сейчас обсуждается. Если удастся добиться положительных результатов, то в дальнейшем можно будет применять «умные» счетчики на все коммунальные ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский признал отсутствие формулы по возвращению Крыма
Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии
Военный комиссар Москвы объяснил правила осеннего призыва
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Минобороны России опубликовало видео стрельб крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море
Путин уволил своего советника по экономическим вопросам Сергея Глазьева
Трамп о словах осведомителя о его разговоре с Зеленским: «очень большая ложь»
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США
В Москве мужчину жестоко избили и отняли 60 тысяч долларов у банка
Вертолет Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Источник мира»: Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака
Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг
В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Месси хотел уйти из «Барселоны»
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе