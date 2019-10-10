СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-10T11:28:45+03:00

WWF России и Яндекс. Музыка запустили первый некоммерческий лейбл, который сохраняет голоса птиц Фото: Яндекс. Музыка

Сообщается, что во всех треках Birds Records используются сэмплы, созданные на основе пения пернатых

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Интернет-платформа Яндекс.Музыка вместе со Всемирным фондом дикой природы (WWF) запустили первый уникальный некоммерческий лейбл Birds Records, который сохраняет голоса птиц.

Дело в том, что во всех треках Birds Records используются сэмплы, созданные на основе пения пернатых. При этом деньги, полученные от деятельности лейбла, пойдут в Фонд дикой природы на сохранение мест обитания птиц.

Инициатором создания проекта и первым артистом лейбла стал российский певец Иван Дорн с треком "Дичь". Артист обратился к слушателям от лица исчезающих видов птиц.

Иван Дорн - Дичь.

- Наше имя в красной книге черной кляксой начертили. Что ж, спасибо, наш спаситель, вы же нас и сократили, - поет в своей песне Иван Дорн. Интересный факт: в необычном аудиотреке используются голоса азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки.

Российский исполнитель рассказал истории пернатых, по разным причинам страдающих от деятельности человека: от загрязнения рек до обработки зерна ядохимикатами.

Сообщается, что каждый слушатель может при желании поддержать проект двумя способами: послушать треки уникального лейбла на Яндекс.Музыке или купить одежду из лимитированной коллекции.

Кроме этого, музыканты могут стать частью лейбла. Необходимо скачать сэмплы с голосами исчезающих птиц, записать и загрузить трек через форму на официальном сайте. Самые интересные и необычные композиции выберет Иван Дорн и участник проекта Masterskaya. Песни выйдут отдельным сборником и будут анонсированы позже на Яндекс.Музыке.

К слову, трек Ивана Дорна уже можно послушать на Яндекс.Музыке. А на YouTube также появился клип на песню. Видео было создано при участии анимационной студии Petrick. Клип поделили на девять новелл, над которыми работали 12 талантливых иллюстраторов в авторской технике от гуаши до аниме экшена.

ИСТОЧНИК KP.RU